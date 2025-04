Nach Flick-Kritik! Barca will Beschwerde einlegen

Der FC Barcelona hat die Kritik seines Trainers Hansi Flick an den Spielplänen im spanischen Fußball mit einem offiziellen Statement untermauert. Der Spitzenklub teilte am Samstag mit, dass er mit Flicks Sichtweise „völlig übereinstimme“.

Flick: „Das ist unglaublich“

Flick hatte am Freitag in aller Deutlichkeit Kritik an den Spiel-Ansetzungen geübt. „Ich will mich nicht entschuldigen oder beschweren, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Jede Liga schützt ihre Vereine, wenn sie in der Champions League spielen, vor allem im Halbfinale. Das ist unglaublich. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen“, sagte er.