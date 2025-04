Flick schwärmt: "Eines der großen Comebacks"

Sechs Spieltage vor dem Saisonende thront Barca mit einem komfortablen Vorsprung auf Rekordmeister Real Madrid weiter an der Spitze. Auch das 1:3 unter der Woche in der Champions League bei Borussia Dortmund, der ersten Pflichtspielniederlage nach 24 Partien, brachte das Starensemble um Youngster Lamine Yamal nicht vom Weg ab - weil es große Moral bewies.

In der Nachspielzeit hatte der Brasilianer Raphinha (90.+8) einen Foulelfmeter zum umjubelten Sieg verwandelt. Der Favorit war zunächst durch Ferran Torres (12.) in Führung, ehe der frühere Leverkusener Borja Iglesias (15., 52., 62.) dreimal in Folge für Vigo traf. Dann aber drehte Barcelona auf: Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (64.) und Raphinha (68.) sorgten für den Ausgleich, ehe es in der Schlussphase dramatisch wurde.