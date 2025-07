Kleinwüchsige auf Geburtstagsparty: Yamal droht Untersuchung

Die Party fand am Samstagabend in Olivella, rund 50 Kilometer westlich von der katalanischen Hauptstadt Barcelona, statt. Yamal feierte dabei mit zahlreichen Stars in seinen Geburtstag am Sonntag hinein. Unter den Gästen waren Teamkollegen des FC Barcelona sowie Musiker wie Bizarrap und Bad Gyal. Ein Video, das offenbar Gäste mit Kleinwuchs beim Betreten des Veranstaltungsorts zeigt, war im Nachgang öffentlich geworden.