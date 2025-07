Rückenoperation: Lange Pause für ter Stegen

SID 24.07.2025 • 17:47 Uhr Bei Instagram meldet sich der degradierte Nationalkeeper nach dem nächsten bitteren Rückschlag mit emotionalen Worten.

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der Fußball-Nationaltorwart muss am Rücken operiert werden und fällt damit „etwa drei Monate“ aus. Das teilte der 33-Jährige am Donnerstag bei Instagram mit. „Körperlich und sportlich fühle ich mich in sehr guter Verfassung, aber ich bin leider nicht frei von Schmerzen bin“, schrieb ter Stegen: „Nach intensiven Gesprächen mit dem medizinischen Team des FC Barcelona und externen Experten ist der schnellste und sicherste Weg zur vollständigen Genesung für mich eine Rückenoperation.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Ter Stegen hatte erst Anfang Mai nach einem Patellasehnenriss und acht Monaten Zwangspause seine Rückkehr beim spanischen Meister FC Barcelona gefeiert. Dort plant der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick aber offenbar nicht mehr mit dem Torwart, demnach soll ter Stegen hinter Neuzugang Joan García und Ersatzmann Wojciech Szczesny nur noch die Nummer drei bei den Katalanen sein. Der Deutsche spielt seit 2014 in Barcelona und stieg dort zum Kapitän auf.

„Ich trage die Farben und das Trikot des FC Barcelona mit großem Stolz, ob auf oder neben dem Spielfeld, in Momenten des Erfolgs und in schwierigen Zeiten. Heute ist ein persönlich schwieriger Tag für mich“, schrieb der Keeper: „Emotional schmerzt es sehr, die Mannschaft in dieser Zeit nicht unterstützen zu können. Zum Glück ist die Rehabilitation überschaubar und der Weg zurück ist frei.“