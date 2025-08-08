Stürmerstar Robert Lewandowski droht den Saisonauftakt von Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona zu verpassen. Der Klub gab am Freitag bekannt, dass der 36 Jahre alte Angreifer muskuläre Probleme im linken Oberschenkel hat. Eine genaue Ausfallzeit nannte Barca nicht.
Barca-Stürmer Lewandowski für Saisonstart fraglich
Der Angreifer hat muskuläre Probleme im linken Oberschenkel. Sein Einsatz zum La-Liga-Auftakt bei Mallorca wackelt.
Derzeit nicht am Ball: Robert Lewandowski
Fest steht, dass der Pole für das letzte Testspiel vor dem Ligastart am Sonntag (20.00 Uhr) gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger Como 1907 nicht zur Verfügung steht. Damit wackelt auch sein Einsatz im ersten Pflichtspiel der neuen Saison – die Mannschaft von Trainer Hansi Flick startet am 16. August bei Real Mallorca in die neue La-Liga-Spielzeit.
In der vergangenen Saison hatte der Pole mit 42 Treffern in 52 Einsätzen maßgeblichen Anteil am Gewinn des Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup.