La Liga: Doppelter Personalschock für Hansi Flick und den FC Barcelona

Julius Schamburg 26.09.2025 • 17:54 Uhr Zwei Stars fallen beim FC Barcelona wochenlang aus! Ter Stegens Nachfolger Joan García muss sogar operiert werden.

Schlechte Nachrichten für Hansi Flick und den FC Barcelona: Stammkeeper Joan García und Startstürmer Raphinha fallen beide wochenlang aus!

Wie der Klub am Freitagnachmittag offiziell bekannt gab, hat sich Raphinha eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird aller Voraussicht nach circa drei Wochen ausfallen.

FC Barcelona: García muss operiert werden

Noch übler hat es García erwischt: „Der Spieler Joan García hat einen Riss des Innenbandes im linken Knie erlitten. Morgen wird er sich einer arthroskopischen Operation unterziehen, die von Dr. Joan Carles Monllau durchgeführt wird. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt vier bis sechs Wochen, abhängig von seinem Fortschritt“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung.

Letzten Endes konnte Barca die Partie aber souverän für sich entscheiden.

Ter Stegen und Yamal fehlen weiterhin

Jetzt der doppelte Personalschock für Flick und die Katalanen. Weil ter Stegen aufgrund einer Rückenverletzung noch bis auf Weiteres ausfällt, wird wohl in den nächsten Wochen der Pole Wojciech Szczesny zwischen den Pfosten stehen.