La Liga: Doppelter Personalschock für Hansi Flick und den FC Barcelona

Schlechte Nachrichten für Hansi Flick und den FC Barcelona: Stammkeeper Joan García und Startstürmer Raphinha fallen beide wochenlang aus!
Doppelter Personalschock für Barca
Wie der Klub am Freitagnachmittag offiziell bekannt gab, hat sich Raphinha eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und wird aller Voraussicht nach circa drei Wochen ausfallen.
FC Barcelona: García muss operiert werden
Noch übler hat es García erwischt: „Der Spieler Joan García hat einen Riss des Innenbandes im linken Knie erlitten. Morgen wird er sich einer arthroskopischen Operation unterziehen, die von Dr. Joan Carles Monllau durchgeführt wird. Die voraussichtliche Genesungszeit beträgt vier bis sechs Wochen, abhängig von seinem Fortschritt“, heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung.
Ter Stegens Nachfolger García war erst am Donnerstagabend beim Ligaspiel gegen Real Oviedo (3:1) noch ein übler Patzer unterlaufen, der zu einem Gegentor führte.
Letzten Endes konnte Barca die Partie aber souverän für sich entscheiden.
Ter Stegen und Yamal fehlen weiterhin
Jetzt der doppelte Personalschock für Flick und die Katalanen. Weil ter Stegen aufgrund einer Rückenverletzung noch bis auf Weiteres ausfällt, wird wohl in den nächsten Wochen der Pole Wojciech Szczesny zwischen den Pfosten stehen.
Auch Superstar Lamine Yamal fehlt aktuell wegen einer Leistenverletzung. Beim Ballon d‘Or belegte der 18-Jährige den zweiten Platz hinter Ousmane Dembélé, wurde aber immerhin mit der Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler ausgezeichnet.