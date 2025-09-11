Thiago Flick-Assistent in Barcelona

SID 11.09.2025 • 19:54 Uhr Nach ihrer erfolgreichen Zeit beim FC Bayern sind der frühere Mittelfeldspieler und der deutsche Cheftrainer wieder vereint.

Gemeinsam gewannen sie mit dem FC Bayern das Triple, jetzt unterstützt Thiago Alcántara seinen ehemaligen Coach Hansi Flick im Trainerstab des FC Barcelona. Wie die Katalanen mitteilten, nahm der frühere Mittelfeldspieler, der bis zu seinem Wechsel nach München 2013 für Barca spielte, seine Arbeit als Assistent in Flicks Team auf.

Thiago soll sich vor allem auf die Taktik und die Vorbereitung der Trainingseinheiten konzentrieren, schrieb der Verein. Dabei soll der 34-Jährige „seine Erfahrung und seines Vision des Spiels einbringen, um die tägliche Arbeit der Mannschaft zu bereichern“.