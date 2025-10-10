Newsticker
"Man macht schlechte Dinge": Mbappé mit Appell wegen Yamal

Mbappé-Appell wegen Yamal

Lamine Yamal entwickelt sich im jungen Alter zu einem der besten Spieler der Welt. Kylian Mbappé äußert sich zu dem 18-Jährigen und appelliert an die Medien.
Johannes Vehren
Lamine Yamal entwickelt sich im jungen Alter zu einem der besten Spieler der Welt. Kylian Mbappé äußert sich zu dem 18-Jährigen und appelliert an die Medien.

Kylian Mbappé hat sich zur rasanten Entwicklung von Lamine Yamal geäußert. Dabei nahm der Star von Real Madrid seinen Rivalen vom FC Barcelona vor den Medien in den Schutz.

„Man sieht, dass er eine große Leidenschaft für den Fußball hat, und das ist das Einzige, was er nicht verlieren darf. Der Rest ist sein Privatleben“, sagte Mbappé beim TV-Sender Movistar+.

Yamal-Kritik nach Geburtstagsparty

Der Franzose betonte: „Man muss ihn in Ruhe lassen. Im Fußball ist er ein großartiger Spieler, aber im Leben ist er ein 18-jähriger Junge. In diesem Alter macht jeder Fehler. Man macht gute Dinge, man macht schlechte Dinge.“

Yamal geriet jüngst in die Kritik, weil er bei der Feier seines 18. Geburtstages kleinwüchsige Menschen als Teil der Unterhaltung engagiert hatte.

„Was er außerhalb des Spielfelds macht, ist nicht wichtig“

„Letztendlich wird er seine eigenen Lebenserfahrungen machen. Er wird wissen, was gut für ihn ist, und letztendlich muss man nur darauf achten, was er auf dem Spielfeld macht“, meinte Mbappé.

Der Real-Star fügte hinzu: „Was er außerhalb des Spielfelds macht, ist nicht wichtig, solange es nichts Ernstes ist. Er hat großes Talent und wird seinen eigenen Weg gehen. Ich wünsche ihm viel Glück.“

