Ohne Flick: Barca verliert Clásico und den Anschluss

SID 26.10.2025 • 18:26 Uhr Real schlägt Barca 2:1 und liegt nun fünf Punkte vor Barcelona. Kylian Mbappé und Jude Bellingham treffen.

Hansi Flicks famose Clásico-Serie ist in einem wilden Spiel gerissen. Ohne den gesperrten Trainer verlor der FC Barcelona einen einmal mehr spektakulären Ligagipfel beim Erzrivalen Real Madrid mit 1:2 (1:2). Damit liegen die vom Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso trainierten Königlichen schon fünf Punkte vor dem Titelverteidiger.

Tore von Ausnahmestürmer Kylian Mbappé (22.) und dem Ex-Dortmunder Jude Bellingham (43.) brachten Madrid den neunten Sieg im zehnten Ligaspiel, Mbappé scheiterte zudem mit einem Handelfmeter (52.). Für die Katalanen erzielte Fermín López (38.) in einer Partie mit zahlreichen spektakulären Szenen den zwischenzeitlichen Ausgleich, Barcas Pedri sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+10).

Flick hatte seine bisherigen vier Clásicos allesamt gewonnen, nun aber musste er von der Tribüne aus zusehen. Grund war die Gelb-Rote Karte im Spiel gegen Girona, auf der Bank saß somit sein Assistent Marcus Sorg.

Zu sehen bekamen Flick von oben und Sorg von unten ein gewohnt hitziges und temporeiches Duell - und eine stark beginnende Real-Mannschaft. Mbappés erster Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung noch aberkannt (13.), kurz darauf war es dann aber soweit: Bellingham spielte den Franzosen frei, Mbappé vollendete ins lange Eck.