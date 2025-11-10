Neuer Mehrheitseigner bei Atlético Madrid

SID 10.11.2025 • 14:19 Uhr Der spanische Spitzenklub steht vor Veränderungen. Die bisherigen Hauptaktionäre machen den Weg frei.

Atlético Madrid hat einen neuen Mehrheitseigner. Wie der spanische Fußball-Spitzenklub am Montag mitteilte, übernimmt die US-Investmentverwaltungsgesellschaft Apollo Sports Capital über die Hälfte der Anteile des Champions-League-Teilnehmers. Spanische Medien berichten von 55 Prozent. Der Verein sei demnach mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet worden.

Für Apollo machten die bisherigen vier Hauptaktionäre um CEO Miguel Ángel Gil und Präsident Enrique Cerezo den Weg frei. Sie verkauften einen Teil ihrer Anteile, bleiben aber im Klub. „Die Aktionärsgruppe beabsichtigt, zusätzliches Kapital zu investieren, um die langfristigen Pläne des Vereins zu unterstützen“, hieß es in der Mitteilung Atléticos: „Darunter weitere Investitionen in die Mannschaften von Atlético Madrid und in große Infrastrukturprojekte.“