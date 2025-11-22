Perfektes Camp-Nou-Debüt für Flick: Barca stürmt an die Spitze

SID 22.11.2025 • 18:41 Uhr Nach zweieinhalb Jahren kehrt Barcelona eindrucksvoll ins Camp Nou zurück. Flick darf über ein 4:0 jubeln.

Zurück im Camp Nou - und an der Spitze: Der FC Barcelona hat nach zweieinhalb Jahren eine perfekte Rückkehr in seine Heimspielstätte hingelegt. Das Team des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann am Samstag mit 4:0 (2:0) gegen Athletic Bilbao und zog in der spanischen Liga am Erzrivalen Real Madrid vorbei auf Platz eins. Die Königlichen können am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) mit einem Punktgewinn beim FC Elche aber wieder die Tabellenführung übernehmen.

Nach dem Beginn umfangreicher Renovierungsarbeiten im Jahr 2023 hatten die Katalanen lange auf die Rückkehr ins Camp Nou hingefiebert - auch Flick. Für den 60-Jährigen war es das erste Spiel als Barcelona-Coach in dem Fußball-Tempel. Eines der ältesten Mitglieder des Vereins führte symbolisch den „Anstoß“ aus. Danach trafen Torjäger Robert Lewandowski (4.), Ferran Torres (45.+3/90.) und Fermín López (48.) zum dritten Ligasieg in Serie. Bilbaos Oihan Sancet hatte nach einem bösen Einsteigen gegen Fermin Rot gesehen (54.).

Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 im Camp Nou statt. Die Rückkehr des spanischen Traditionsklubs in seine Heimspielstätte war eigentlich für den November 2024 geplant gewesen, hatte aber immer wieder verschoben werden müssen. Rund 45.000 Zuschauer waren gegen Bilbao dabei.