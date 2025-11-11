Yamal aus Spaniens Kader gestrichen

SID 11.11.2025 • 11:37 Uhr Wegen einer offenbar nicht abgesprochenen Behandlung sorgt der Jungstar für Verstimmung beim Verband.

Lamine Yamal steht der spanischen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele wegen gesundheitlicher Probleme nicht zur Verfügung. Wie der offensichtlich überraschte und verstimmte Verband RFEF mitteilte, muss der zunächst nominierte Jungstar des FC Barcelona auf ärztlichen Rat wegen einer Behandlung am Schambein sieben bis zehn Tage pausieren.

Die RFEF drückte ihre „Überraschung“ und ihr „Unbehagen“ darüber aus, dass sie zu spät über eine am Montag bei Yamal durchgeführte invasive Radiofrequenz-Behandlung informiert wurde. „Dieses Verfahren wurde ohne vorherige Mitteilung an das medizinische Personal der Nationalmannschaft durchgeführt.“