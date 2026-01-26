Gegen Getafe: Ter Stegen feiert Debüt für Girona

SID 26.01.2026 • 20:13 Uhr Der deutsche Nationaltorhüter darf für seinen neuen Verein ran, der bisherige Stammkeeper muss auf die Bank.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen feiert am Montagabend sein Debüt beim spanischen Erstligisten FC Girona. Der 33-Jährige steht in der ersten Elf von Trainer Michel für das Duell gegen den FC Getafe (21.00 Uhr/DAZN). Ter Stegen, der am vergangenen Dienstag auf Leihbasis vom FC Barcelona zu Girona gewechselt war, wird dabei die Nummer 22 tragen.

Der bisherige Stammkeeper Paulo Gazzaniga aus Argentinien muss dafür auf die Bank. Ter Stegen hatte bei Hansi Flicks Barcelona den Platz im Tor verloren, mit Blick auf die bevorstehende WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko erhofft er sich nun in Girona mehr Spielzeit.

„Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich am Montag spielen. Das ist natürlich mein Ziel“, hatte ter Stegen bei seiner Vorstellung gesagt: „Letztendlich ist es eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss. Ich fühle mich gut und bereit. Ich versuche, mich so schnell wie möglich zu integrieren. Und wenn der Trainer es für angebracht hält, dann werde ich zu 100 Prozent bereit sein.“