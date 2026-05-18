„Legende des Weltfußballs“: Real verabschiedet Carvajal

SID 18.05.2026 • 14:04 Uhr Der Vertrag des Kapitäns läuft aus. Am Samstag wird einer der prägendsten Spieler der Real-Historie verabschiedet.

Real Madrid und Kapitän Daniel Carvajal gehen ab Sommer getrennte Wege. Wie die Königlichen am Montag bekannt gaben, wird der auslaufende Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert. Der 34-Jährige verbrachte bis auf eine Saison bei Bayer Leverkusen (2012/13) seine gesamte Karriere in Madrid, als einer von nur fünf Spielern gewann er sechsmal die Champions League mit Real.

„Real Madrid möchte einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs seine Dankbarkeit und Zuneigung aussprechen“, schrieb der Klub auf seiner Homepage. Am Samstag (21.00 Uhr/DAZN) soll Carvajal beim Saisonabschluss im Bernabéu gegen Athletic Bilbao verabschiedet werden. Wohin es den spanischen Europameister von 2024 zieht, ist noch unklar.

Rechtsverteidiger Carvajal kam 2002 in die Jugend der Madrilenen, 24 Jahre später geht er mit 26 Profi-Titeln als zweiterfolgreichster Spieler der Klubgeschichte hinter Luka Modric (28 Titel). Der 52-malige spanische Nationalspieler steuerte in 450 Pflichtspielen für Real 14 Tore und 65 Vorlagen bei. Nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2024 und seinem Comeback im Sommer 2025 spielte er in dieser Saison nur eine Nebenrolle.