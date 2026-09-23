Hansi Flick fehlt auf Trainer-Foto

Adeyemi? "Für ihn war es das Beste zu wechseln"

Hansi Flick verlässt die Trainertagung des Schiedsrichterkomitees in Madrid vorzeitig - und fehlt auf dem Gruppenfoto.

Hansi Flick hat die Trainertagung des spanischen Schiedsrichterkomitees in Madrid übereinstimmenden Berichten zufolge vorzeitig verlassen und fehlt deshalb auf dem gemeinsamen Foto der anwesenden Erst- und Zweitliga-Coaches. Der Trainer des FC Barcelona hatte bereits einen Rückflug in die katalanische Metropole gebucht, weil er davon ausgegangen war, dass die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt beendet sein würde.

Die Sitzung in der Ciudad del Fútbol dauerte jedoch deutlich länger als geplant. RFEF-Präsident Rafael Louzán richtete zunächst eine ausführliche Begrüßung an die Trainer und blieb anschließend während der gesamten Zusammenkunft anwesend. Zudem nahm der Vortrag von Xesco Espar, dem früheren Handballspieler und -trainer sowie Experten für Leistungsentwicklung und Trainerausbildung, mehr Zeit in Anspruch als vorgesehen.

Hansi Flick startete mit dem FC Barcelona stark in die Saison Hansi Flick startete mit dem FC Barcelona stark in die Saison © IMAGO/ZUMA Press

Dadurch verschob sich der weitere Ablauf der vom Comité Técnico de Árbitros einberufenen Veranstaltung. Flick konnte nicht bis zum Fototermin bleiben, da sein Rückflug bereits feststand. Für den Coach des spanischen Meisters und Supercup-Siegers war es die zweite Teilnahme an dem Treffen nach seinem Besuch in der vergangenen Saison.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.