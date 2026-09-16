Terzic-Spiel fällt ins Wasser

Das Auswärtsspiel von Edin Terzic muss abgesagt werden. Grund sind immense Regenfälle.

Das war ein kurzer Auswärtstrip für Edin Terzic und Athletic Bilbao: Das Auswärtsspiel der Basken bei UD Levante ist am Mittwochabend wetterbedingt abgesagt worden.

Heftige Regenfälle machten das Ciudad de Valencia – das Heimstadion von UD – unbespielbar. Nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter-Gespann sowie der spanischen Liga entschieden sich beide Vereine dazu, die Partie nicht auszutragen.

Das Spiel in Valencia fällt buchstäblich ins Wasser Das Spiel in Valencia fällt buchstäblich ins Wasser © IMAGO/NurPhoto

Starke Unwetter: Spielertunnel wird überflutet

Bereits beim Aufwärmen beider Teams hatte es stark zu regnen begonnen. Wenige Minuten vor Anpfiff, der eigentlich für 21.30 Uhr geplant war, wurde der Platz dann regelrecht überflutet. Wie die spanische Marca berichtet, soll es sogar zu mehreren Stromausfällen im Stadion gekommen sein.

Auch der Spielertunnel stand wenige Minuten später fast zur Hälfte unter Wasser, die Kabinen waren vom Feld aus nicht mehr erreichbar. Schnell war klar: An Fußball ist hier nicht mehr zu denken. Levante und Bilbao müssen nun einen Nachholtermin finden, mit dem beide Seiten einverstanden sind.

La Liga: Terzic-Klub sucht Nachholtermin

„Wir haben es wirklich versucht und beide Teams haben ihren Teil dazu beigetragen. Der Schiedsrichter hat entschieden, dass es am logischsten ist, es zu verschieben“, sagte Bilbao-Kapitän Iñaki Williams laut Marca in den Katakomben.

ℹ️ Following the necessary checks by @LaLigaEN and the refereeing team, it has been decided to suspend the #LevanteUDAthletic match due to adverse weather conditions at the Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/mianMAvQDO — Athletic Club (@Athletic_en) September 16, 2026

Terzic und Bilbao werden in der Tabelle somit vorerst bei sieben Punkten stehenbleiben. Der Ex-BVB-Coach hatte im Sommer das Zepter beim spanischen Klub übernommen und holte aus den bisherigen fünf Ligaspielen zwei Siege und zwei Unentschieden. Lediglich beim Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona setzte es eine Niederlage (0:2).

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