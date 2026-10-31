In knapp 40 Sekunden ist alles über Mourinho gesagt

Die Madrilenen marschieren weiter und springen vorerst an die Tabellenspitze in La Liga. Diego Simeone erreicht eine Rekordmarke.

Atlético Madrid hat die Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern souverän bestanden und Trainer Diego Simeone einen Rekord beschert.

Drei Tage vor dem Duell mit den Münchnern setzten sich die Hauptstädter in La Liga mit 2:0 (1:0) bei UD Levante durch, feierten den achten Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen und eroberten vorübergehend die Tabellenführung.

Atlético zieht vorerst an Barca vorbei

Der frühere Leverkusener Doublegewinner Alejandro Grimaldo (36.) und Trainersohn Giuliano Simeone (62.) trafen für die Madrilenen, die Hansi Flick und den FC Barcelona mindestens für ein paar Stunden an der Spitze verdrängten. Die Katalanen treffen am Abend (21.00 Uhr) auf Deportivo Alavés.

Diego Simeone zog mit dem 344. Sieg als Trainer in La Liga mit Rekordhalter Luis Aragonés gleich. Der 2014 verstorbene Madrilene, der unter anderem Coach von Atlético, Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft war, hatte in seiner langen Laufbahn als Coach 192 Spiele mehr für die Marke gebraucht als Simeone (565).

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach