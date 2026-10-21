Barca-Star fehlt wohl im Clásico

"Ich habe die besten Spieler dieser Welt!"

Dani Olmo fehlt dem FC Barcelona nach seiner Auswechslung in der Champions League gegen PSG wohl im Clásico gegen Real Madrid.

Dani Olmo wird voraussichtlich dem FC Barcelona im Clásico gegen Real Madrid am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) fehlen. Der 27-Jährige musste beim 2:4 bei Paris Saint-Germain bereits nach rund einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden.

Erste Untersuchungen laut Mundo Deportivo deuten auf eine mögliche Verletzung am linken Adduktor hin.

Dani Olmo fällt wohl vorerst verletzungsbedingt aus Dani Olmo fällt wohl vorerst verletzungsbedingt aus © IMAGO/Shutterstock

Olmo bekommt Schlag auf den Oberschenkel

Am Mittwoch sollen weitere medizinische Tests Klarheit über die genaue Diagnose und die voraussichtliche Ausfallzeit bringen. Olmo hatte im Spiel in Paris einen Schlag auf den linken Oberschenkel abbekommen. Für ihn kam Fermín López in die Partie.

Für Olmo endete damit sein 100. Einsatz im Barça-Trikot vorzeitig. Seit seiner Schulterausrenkung nach einem Tor gegen Atlético de Madrid am 3. Dezember hatte der Mittelfeldspieler keine Verletzung mehr erlitten. Seine letzte Muskelverletzung datiert vom 10. Oktober 2025, zuletzt war er in 44 Partien in Folge zum Einsatz gekommen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.