Vom Schuhverkäufer zum Fußball-Profi: Der irre Aufstieg von Florian Sotoca

Geboren in Narbonne, einer 53.000-Einwohner-Gemeinde in Südfrankreich, fing er früh mit dem Fußballspielen an. Hoch hinaus schaffte er es erst einmal nicht, Sotoca spielte maximal in der Viertklassigkeit. Das Einkommen reichte nicht, um allein davon zu leben. Sotoca musste kreativ werden, auch um sich von der finanziellen Abhängigkeit seiner Eltern loszusagen.