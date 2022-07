Corentin Tolisso fixiert Zukunft: Für 41,5 Mio. kam er zu Bayern - jetzt kehrt er für 0 Euro heim

Nach fünf Jahren in der bayrischen Landeshauptstadt heuert der Mittelfeldspieler wieder bei seinem Heimatverein Olympique Lyon an. Tolisso unterschreibt in Frankreich einen Fünfjahresvertrag beim Klub von Jerome Boateng - dessen Zukunft dort aber ungewiss ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)