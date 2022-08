Ligue 1: So reagiert Neymar auf die anhaltende Messi-Kritik

Am Samstag heimste Paris Saint-Germain gegen den FC Nantes einen 4:0-Erfolg ein und schnappte sich damit den französischen Supercup. Messi steuerte in der 22. Minute den Führungstreffer bei, ehe Neymar per Doppelpack sowie Sergio Ramos das Resultat in die Höhe schraubten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)