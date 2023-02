PSG droht Sparkurs - Werden Gehälter der Stars gekürzt?

Seit Jahren träumt PSG vom Sieg in der Champions League und gibt daher viel Geld auf dem Transfermarkt aus, um sich diesen Wunsch zu erfüllen.

So berichtet nun die englische Zeitung Times, dass der Verein einen drastischen Sparkurs plant. Grund für den Entschluss der Besitzer ist der Rekordverlust von 360 Millionen Euro in der vergangenen Saison und die neue Auflage des Financial Fairplays.