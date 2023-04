PSG: "Werden ihn im Krankenwagen wegfahren" - Gegner scherzt mit Mbappé-Drohung

Anders als in vergangenen Jahren ist die französische Meisterschaft für Paris Saint-Germain in diesem Jahr kein Selbstläufer.

Einen Vorgeschmack, was das Pariser Starensemble gegen den Tabellenzweiten erwartet, lieferte Lens-Verteidiger Facundo Medina. Der argentinische Abwehrspieler kündigte an, dass er PSG-Stürmer Kylian Mbappé hart angehen werde.

„Wenn Mbappé an mir vorbeikommt, werden sie ihn mit einem Krankenwagen wegfahren“, scherzte Medina auf dem YouTube-Kanal „Son Aviones“ auf die Frage, was er machen würde, wenn der Angreifer während des Spiels an ihm vorbeiziehen würde.