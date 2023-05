PSG: Bayern-Legende schämt sich für Pfiffe gegen Messi

So kann man nicht mit einem der besten Fußballer der Geschichte umgehen!

„Ich schäme mich für die Art und Weise, wie man Messi behandelt“, sagte TV-Experte Lizarazu. Mit 15 Toren und 15 Assists in der Ligue 1 habe er keine katastrophale Saison gespielt.

Abgang von Lionel Messi, Neymar & Co. – PSG droht der Ausverkauf

„Man kann Messi nicht so behandeln“

Seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft im Winter habe Messi zwar nachgelassen, räumte Lizarazu ein. „Aber wir sprechen hier vom Besten oder einem der besten Spieler der Geschichte. Man kann ihn nicht wie einen gewöhnlichen Spieler behandeln. Man kann ihn nicht so behandeln.“

„Das Problem in Paris ist, dass die meisten Spieler verschwendet werden“, sagte er. Abgesehen von Kylian Mbappé, der in der Lage sei, unabhängig von allem zu glänzen, gebe es viele Spieler, die aufgrund des Umfelds in Paris nicht ihr volles Potenzial entfalten könnten.