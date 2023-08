PSG: Mehrere Festnahmen! Polizei vereitelt wohl Raubüberfall auf deutschen Ex-Weltmeister

Vor Draxler-Haus: Polizei nimmt sieben Verdächtige fest

Sie wurden wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung in Polizeigewahrsam genommen, heißt es weiter. In Draxlers Haus selbst seien keine Spuren eines Einbruchs oder Diebstahls festgestellt worden.

Einbruch-Serie um PSG-Stars

Sportlich läuft es für Draxler in Paris nicht rund. Zum Ligaauftakt gegen Lorient stand der Deutsche nicht im Kader, er ist derzeit Teil der berüchtigten Trainingsgruppe 2. Seine Zukunft in der französischen Hauptstadt gilt als äußerst fraglich. Bereits in der vergangenen Saison war Draxler an Benfica Lissabon verliehen worden.