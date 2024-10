Nach Schiri-Schelte: Sperre für OM-Berater Benatia

Nach übermäßiger Schiedsrichter-Kritik ist der frühere Bayern-Profi Medhi Benatia als Berater von Olympique Marseille für drei Spiele gesperrt worden. Das gab die Disziplinarkommission des französischen Fußball-Ligaverbandes LFP am Mittwochabend bekannt. Benatia ist demnach "von der Trainerbank, der Schiedsrichterumkleidekabine und allen offiziellen Funktionen" suspendiert.

Der wütende Benatia hatte während der Halbzeitpause des 3:2 bei Olympique Lyon am vorletzten Spieltag dem Unparteiischen im Kabinengang zugerufen: "Fangt an, uns zu respektieren! Halten Sie die Leute nicht für dumm!" Nach der Partie sagte der 37-Jährige am DAZN-Mikrofon unter anderem: "Es gibt zu viele Dinge, die ich nicht durchgehen lassen kann, die der Vereinspräsident nicht durchgehen lassen kann."