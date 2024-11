Ermittlungen gegen Frankreichs Ex-Fußballchef eingestellt

"Ich begrüße diese Entscheidung, die die Integrität meines Mandanten anerkennt. Die eingehenden strafrechtlichen Ermittlungen konnten bestätigen, dass keine der voreilig gegen ihn erhobenen Anschuldigungen stichhaltig waren", sagte sein Anwalt Thierry Marembert am Sonntagabend. Nach AFP-Informationen wurden die Ermittlungen bereits am 17. Oktober wegen nicht hinreichend schwerer Straftaten beendet.

Bereits zuvor war Le Graet in die Kritik geraten, als er sich abwertend über die französische Fußball-Legende Zinedine Zidane und dessen möglicher Zukunft als Nationaltrainer des Vize-Weltmeisters geäußert hatte. In seine elfjährige Amtszeit fällt unter anderem der Weltmeistertitel der Männer 2018 in Russland.