Premier League: FC Arsenal am Scheideweg, kriegt Arteta die Kurve mit den Gunners?

Granit Xhaka will Arsenal ebenfalls verlassen - ein Wechsel zur AS Rom steht im Raum. Die Ära von Mesut Özil ist ebenfalls vorbei. Die Gunners sollen stattdessen Interesse an Wolves-Star Ruben Neves, Gladbachs Denis Zakaria, Lilles Renato Sanches und EM-Shootingsar Manuel Locatelli von US Sassuolo haben. Bei den Londonern scheint man der Meinung zu sein, dass ein großer personeller Umbruch von Nöten ist. Koste es was es wolle.