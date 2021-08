Ex-Liverpool-Star McDermott an Demenz erkrankt

"Ich muss damit klarkommen, und das werde ich. So bin ich erzogen worden. Nichts ist mir in den Schoß gefallen", sagte McDermott, der an drei Europapokal-Triumphen des ehemaligen Rekordmeisters beteiligt gewesen war, liverpoolfc.com: "Ich habe keine Angst. Es gibt viele ehemalige Spieler, die sich in einem schlechteren Zustand als ich befinden."