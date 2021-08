FC Liverpool: Alisson Becker bleibt langfristig

"Ich musste nicht lange darüber nachdenken. Wir haben in den vergangenen drei Jahren eine gemeinsame Basis aufgebaut. Ich habe großes Vertrauen in den Klub - und der Klub in mich", sagte Alisson, der 2018 von AS Rom zu den Reds gewechselt war: "Meine Familie und ich sind hier sehr glücklich. Meine Kinder sind in England heimisch geworden."