Harry Kane wehrt sich gegen Gerüchte über Streik für Spurs-Abgang

Kane machte auch deutlich, dass ihm einige Reaktionen nicht gefallen hätten. “Es ist etwa zehn Jahre her, dass ich mit Spurs-Debüt gegeben habe. In jedem dieser Jahre habt ihr - die Fans - mir totale Unterstützung und Liebe entgegengebracht. Deswegen tut es weh, einige Kommentare, die diese Woche geäußert wurden und in denen meine Professionalität in Frage gestellt wurde, zu lesen”, prangerte der 28-Jährige an.