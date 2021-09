FC Liverpool - Jürgen Klopp gibt Thiago-Versprechen: "Noch viel zu erwarten"

Und auch sonst hatte der 30-Jährige so seine Probleme, in das pressingintensive, aggressive Klopp-Spiel hineinzufinden. Doch zum Ende der Saison steigerte sich Thiago immer mehr und war maßgeblich an der Aufholjagd der Reds beteiligt, mit der das Klopp-Team doch noch die Qualifikation zur Champions League sichern konnte.