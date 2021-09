Manchester United: Cristiano Ronaldo wird Donny van de Beek zum Verhängnis

In dieser Saison saß van de Beek in bislang allen drei Premier-League-Spielen (in denen United sieben Punkte holte) über die volle Distanz auf der Bank. Im starken Mittelfeld mit Bruno Fernandes, Pogba, Fred, Nemanja Matic und Scott McTominay herrscht großer Konkurrenzkampf. Es liegt an van de Beek, die wenigen Chancen, die sich ihm bieten werden, zu nutzen und damit die Kritiker aus der Heimat verstummen zu lassen.