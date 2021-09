Premier League: FC Liverpool patzt beim FC Brentford

Das Team aus Brentford ging durch den Treffer von Ethan Pinnock in der 27. Minute in Führung, ehe Diogo Jota nur vier Minuten später den Ausgleich für die Gäste erzielte. In der Folge dominierten die Reds das Spiel, wurden in der Defensive aber immer wieder vor Probleme gestellt. (SERVICE: Alle News zur Premier League)