Dreierpack in Wembley: Mead verzückt England

23.225 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Gala-Auftritt der Angreiferin vom FC Arsenal, die erst in der 63. Minute eingewechselt worden war. In England findet im kommenden Sommer die Frauen-EM statt (6. bis 31. Juli), die Auslosung steht am Donnerstag (18.00 Uhr) in Manchester auf dem Programm.