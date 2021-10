Getöteter Fußballer läuft nach 15 Jahren bei FIFA auf: "Emotionaler Moment"

Der 2001 getötete Jugend-Fußballer Kiyan Prince ist genau 15 Jahre nach seinem Tod in der Fußball-Simulation FIFA 21 zu neuem Leben erweckt worden. Um an den Engländer zu erinnern, läuft er in dem Videospiel seit Dienstag als 30-Jähriger in der Mannschaft seines damaligen Klubs Queens Park Rangers auf, der aktuell in der zweiten englischen Liga spielt.