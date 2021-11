Tottenham entlässt Teammanager Espirito Santo

Espirito Santo war erst in diesem Sommer als Nachfolger von Interimstrainer Ryan Mason verpflichtet worden, der nach der Entlassung von Jose Mourinho übernommen hatte. Unter Espirito Santo kassierte Tottenham in dieser Saison in zehn Ligaspielen bereits fünf Niederlagen und rutschte zuletzt von Rang eins auf den achten Platz der Premier League ab.