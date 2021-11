Wie Thomas Tuchel Ben Chilwell beim FC Chelsea wieder in die Spur brachte

Doch im Gegensatz zu seinen Teamkollegen auf dem Rasen war der Verteidiger weder am Einzug ins Finale noch an dessen Niederlage beteiligt. Trotz Nominierung stand Chilwell bei der Europameisterschaft nämlich keine einzige Sekunde auf dem Platz, was ihn nach einer starken ersten Saison beim FC Chelsea schwer zu schaffen machte.