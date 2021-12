Boxing Day mit Manchester City, Chelsea, Arsenal live im TV, Stream, Ticker

Denn von einem Weihnachtsfrieden wollte der deutsche Teammanager vor dem Boxing Day nichts wissen. Mit eisiger Miene und beißendem Spott kommentierte er den vollgepackten Kalender, der ihm wieder mal den Jahreswechsel verhagelt. „Wenn das, was ich sage, mehr helfen würde, würde ich es noch öfter sagen. Aber es ändert nichts“, hatte er geschimpft: „Das Einzige, was ich damit erreiche, sind Schlagzeilen. Aber die kommen nie am richtigen Ort an.“