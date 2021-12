FC Chelsea ohne Lukaku besser, hätten sich Blues 115 Millionen sparen können?

Das Problem der Tuchel-Mannschaft war allerdings ebenfalls offensichtlich. In den 19 Ligaspielen schossen die Blues nur 25 Tore, was in einer ganzen Spielzeit 50 Treffer bedeuten würde. In der letzten Saison erzielten in der Premier League zehn Mannschaften mehr als 50 Tore. Ein Titel auf der Insel ohne Veränderung in der Offensive erschien also als schwer möglich.