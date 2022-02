Premier League: Ist Manchester United der neue FC Hollywood?

Trainer-Mobbing in der Kabine, undichte Stellen in der Mannschaft (und damit ist nicht die Abwehr mit ihren 32 Gegentoren gemeint), Spieler, die öffentlich an Abschied denken, ein angeblicher Streit um die Kapitänsbinde – und als würde das alles nicht genügen, ist jetzt auch noch ein deutscher Reporter in die Schusslinie geraten. Kennt man ähnlich von früher in München. Fehlt eigentlich nur die „Ich habe fertig“-Rede von Rangnick – in Schwäbisch.