Premier League: Jadon Sancho begeistert bei Manchester United Ralf Rangnick und Gary Lineker

„Jadon ist in guter Form“, sagte Rangnick anschließend bei BT Sport. „Er hatte nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch in der zweiten Halbzeit gute Szenen.“ Er sei mit Sanchos Leistungen in den letzten Wochen „sehr zufrieden. Das ist der Jadon Sancho, den ich aus der Bundesliga kenne und der beste Jadon Sancho, den Manchester United bisher gesehen hat.“