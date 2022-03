FC Liverpool: Jürgen Klopp spricht über Zukunft

Der 54-Jährige steht seit 2015 bei den Reds an der Seitenline. Der Vertrag des ehemaligen Dortmund-Trainers an der Anfield Road läuft noch bis 2024. Klopp hatte in der Vergangenheit mehrfach angedeutet, dass danach Schluss in Liverpool sein könnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)