Premier League: Salah, Mané und Jota bilden das magische Dreieck des FC Liverpool

Das Verrückte am Fußball der Neuzeit ist: Das Dreieck hat sich nach vorn verschoben, es ist also flacher geworden. Heute bedient nicht mehr wie früher ein Regisseur aus dem Mittelfeld zwei Stürmer, Liverpool spielt stattdessen mit drei Angreifern, die in Jürgen Klopps 4-3-3-System ein brutales Gegenpressing anwenden: Sobald ein gegnerischer Abwehrspieler den Ball hat, greifen sie direkt am Strafraum an und holen ihn sich zurück. Gelingt das, versuchen sie nicht, sich zu ordnen und einen Angriff aufzubauen, sondern sie wollen sofort zum Torerfolg kommen.