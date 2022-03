Premier League: So wichtig ist das Manchester-Derby für Rangnick und Guardiola

Das erste: Die Stadt Manchester holte die Commonwealth-Spiele 2002 und baute dafür (mit Steuergeldern) ein nagelneues Stadion. Weil United schon Old Trafford hatte, bekam 2003 City den Zuschlag zur weiteren Nutzung für lächerliche 20 Millionen Pfund – plus: einen 250-Jahr-Mietvertrag. Ein echter Glücksfall, wenn man bedenkt, wie man sich als Traditionsklub (siehe TSV 1860 München/Allianz-Arena) an einem Neubau verheben kann.