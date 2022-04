Premier League: Diogo Jota vom FC Liverpool lobt Jürgen Klopp

In der Premier League liegt der FC Liverpool derzeit einen Punkt hinter Manchester City auf Platz zwei. Beide Mannschaften dürfen also weiterhin auf den Meistertitel hoffen. Auch in der Champions League sind die Reds noch vertreten: Im Halbfinale wartet der FC Villarreal auf die Mannschaft von Jürgen Klopp. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)