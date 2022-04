Premier League: Scholes mit harter Pogba-Kritik - "Hat nichts gelernt"

Gleichzeitig nimmt ihn der ehemalige Mittelfeldmotor der „Red Devils“ aber auch in Schutz. „Die Leute sehen ihn in einem falschen Licht. Er ist ein netter Junge, er will arbeiten und lernen. Ich hoffe, dass er weitermacht und sich wirklich gut schlägt. Wir alle wissen, dass er die Fähigkeit und das Talent hat, Weltklasse zu sein“, erläuterte er.