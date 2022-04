West-Ham-Star Lanzini hat Glück bei heftigem Autounfall

Nach Informationen der englischen Medien befand sich der 29 Jahre alte Fußballprofi auf dem Weg zum Vereinsgelände im Osten Londons, als sich der Mercedes überschlug, in dem er chauffiert wurde. Es sei dabei üblich, dass vor allem die in der Stadt wohnenden Spieler West Hams einen Chauffeurdienst in Anspruch nehmen, erklärt die Quelle weiter.