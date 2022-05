Manchester City: De Bruyne erinnert bei Jubel an Erling Haaland

De Bruyne machte allerdings nicht nur mit seinen Treffern auf sich aufmerksam. In England sorgte sein Jubel nach seinem dritten Tor für Aufsehen, denn er ahmte vermeintlich einen Torjubel von Erling Haaland nach - seinem neuen Teamkollegen. So wurde es zumindest in England interpretiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)