"Sind noch nicht fertig!" Klopp-Kampfansage nach Titel-Krimi und Titel für ManCity

Jürgen Klopp (Trainer Liverpool): „Der Ausgang war nicht so überraschend, denn wir konnten nicht davon ausgehen, dass Aston Villa Manchester City am Nasenring durch die Arena zieht. Herzlichen Glückwunsch an City. Sie haben einen Punkt mehr als wir und das macht sie verdientermaßen zum Meister. Es war nicht unser bestes Heimspiel, aber es hat alles gezeigt, was unsere Mannschaft auszeichnet.